Поставь пропущенные слова no/any. Where are we going to sit? There are _ free seats.
Английский язык
Поставь пропущенные слова no/any. Where are we going to sit? There are _ free seats.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Where are we going to sit?There are no free seats.
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