Решите систему уравнений: y/x=2/3 4x-5y=8
Алгебра
Решите систему уравнений: y/x=2/3 4x-5y=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=3y/2; (12y-10y)/2=8; -вместо х подставляем первое выражение y=8 х=3×4=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проанализируй отрывки из стихотворения А. Твардовского Москва И просились прост??е К ней из сердца слова ... что такое проанализируй отрывки
Математика
Например:сейчас время 8 часов, 15 минут. Следующий час наступит через.... минут Через сколько минут будет Следующий час? Помогите плиииз!!
Алгебра
Русский язык