Решите систему уравнений: y/x=2/3 4x-5y=8

Алгебра
Решите систему уравнений: y/x=2/3 4x-5y=8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=3y/2; (12y-10y)/2=8; -вместо х подставляем первое выражение y=8 х=3×4=12
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