Розібрати слова за будово.... Річка, дочки,дівчина, королевич, лицарі
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Розібрати слова за будово.... Річка, дочки,дівчина, королевич, лицарі
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Гость:
Річка Річк-корінь,а-закінчення
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