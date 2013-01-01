Найдите радиус окружности, описанной около равнобедренной трапеции, учитывая, чт?? ее: а)большие и меньшие основания и высота соответственно равны 11,5 и 4 Даю максимум баллов

Гость: Гость:

Делаем чертеж и обозначаем нужные стороны. 1. Радиус описанной окружности вокруг треугольника АВС - где р = (a+b+c)/2. a = 11 - дано. f = (a-d)2 = (11-5)2 = 3 CF= 4 - дано. По т. Пифагора b = 5 ("египетский треугольник" 3:4:5) AF = a -f = 11 - 3 = 8. По т. Пифагора с = √(8²+4²) = √80 = 4√5. Полупериметр треугольника p = (11+5+4√5)/2 = 8+4√5.~12.47 Подставили значения в формулу радиуса и получили под корнем 484 R = 5.59 см - ОТВЕТ