Почему неуправляемая пишется слитно? помогите срочно!

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Почему неуправляемая пишется слитно? помогите срочно!
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Автор: Гость
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Гость:
Так как можно заменить синонимом
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