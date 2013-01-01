Подскажите пожалуйста: Тип развития животных, при котором из яйца выходит личинка, имеющая более простое строение, чем взрослый организм

Биология

Подскажите пожалуйста: Тип развития животных, при котором из яйца выходит личинка, имеющая более простое строение, чем взрослый организм

Автор: Гость