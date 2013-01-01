Подскажите пожалуйста: Тип развития животных, при котором из яйца выходит личинка, имеющая более простое строение, чем взрослый организм

Биология
Подскажите пожалуйста: Тип развития животных, при котором из яйца выходит личинка, имеющая более простое строение, чем взрослый организм
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Автор: Гость
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Гость:
С полным преобращением (яйцо куколка гусень имаго (взрослая осабь)
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