Придумайте максимальную цепочку слов к любому слову словобразующих слов. Пример: Снег, Снежный, Снеговик, Снегурочка, Снежинка, Подснежник и тд.

Русский язык
Придумайте максимальную цепочку слов к любому слову словобразующих слов. Пример: Снег, Снежный, Снеговик, Снегурочка, Снежинка, Подснежник и тд.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода-водород , водоём , водяной , водный, водица, подводный ,
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