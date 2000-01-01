Что объединяет все перечисленные факты? А приходилось ли тебе сталкиваться в жизни с чем- то подобным? помогите пожалуйста)))

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Такое Лёгкое задание Эхх Ребята когда начнём учится ? ) Что объединяет все перечисленные факты? Путешествие в прошлое В июне 1988 г. ужасную трагедию пережил город Арзамас. Раздался взрыв чудовищной силы: взорвались три вагона грузового поезда. В них находилось около 120 т взрывчатых веществ, предназначенных для горных предприятий. Образовалась воронка размером с девятиэтажный дом. Пострадали почти 2000 человек — погибшие, раненые, люди, оставшиеся инвалидами, дети, ставшие сиротами. С лица земли был стёрт целый микрорайон... Кто-то вопреки правилам перевозки опасных грузов распорядился прицепить эти вагоны сразу же за локомотивом, а начальник поезда не принял решение пере укомплектовать состав. Грузовой Ил-76 потерпел аварию и врезался в жилой дом. Причина — взяли на борт груза больше, чем определено правилами. Самолёт Аэрофлота Ил-86 более чем с сотней пассажиров на борту приземлился без выпущенных шасси. Почему? Кого-то из членов экипажа раздражал звук сирены, напоминающей о моменте их выпуска. Он отключил сирену, а без её звука командир забыл выпустить шасси. К счастью, всё обошлось без трагических последствий. Межгосударственный авиационный комитет провёл анализ двух тысяч полётов и выявил ряд серьёзных нарушений. Некоторые пилоты высокомерно относятся к требованиям техники безопасности, переоценивают свои возможности, нарушают правила полётов.