Последствия аграрной реформы в бессарабии для крестьян

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Отмена крепостного права в Закавказье, на Кавказе и в Бессарабии Отмена крепостного права на Кавказе, в Закавказье и Бессарабии была произведена несколько позднее. Причины, вызвавшие отмену крепостного права на Кавказе и в Закавказье, заключались, во-первых, в развитии капиталистических отношений, хотя и б значительно меньшей степени, нежели в России, во-вторых, в экономическом завоевании Кавказа, которое требовало также отмены крепостного права. Вследствие большой неравномерности социально-экономического развития народов Кавказа и Закавказья условия проведения здесь крестьянской реформы были различны. Отмена крепостного права на Кавказе и в Закавказье происходила, как и в Центральной России, в условиях обостренной классовой борьбы. Наиболее крупным крестьянским движением в пред-реформенный период явилось восстание крестьян в Мегрелии е 1857 г. По окончании Крымской войны мегрельское дворянство, стремясь восстановить свое хозяйство, разрушенное войной, значительно усилило эксплуатацию крепостных, что и явилось непосредственной причиной восстания. Оно началось в январе 1857 г. в Джварском округе, в имениях правительницы Мегрелии княгини Дадиани, и уже к маю распространилось по всей Мегрелии. Силы вооруженных крестьян доходили до 10 тыс. Во главе восставших стоял крепостной кузнец из селения Джвары Уту Микава. Восстание носило явно выраженный антифеодальный характер: лозунгом восставших было требование ликвидации всякого рода феодальных повинностей и полного освобождения из-под власти помещиков. По всей Мегрелии были прекращены работы на помещиков, в имениях были освобождены дворовые, 326 производилась решительная расправа с владельцами имений. Один из современников, К- Бороздин, в своих воспоминаниях следующим образом описывает руководителя восставших Микава и его деятельность: «Расправа его с помещиками была самая страстная и энергичная; он налетал на них, как снег на голову, отбирал все наличное, раздавал крестьянам и нередко держал господ у себя в плену под условием выкупа. В особенности доставалось от него князьям и дворянам, более других славившимся жестокостью»1. Действия восставших отличались известной организованностью. Так, кутаисский военный губернатор генерал Колюбакин писал: «Организация, дисциплина и последовательность в действиях восстания ведут к заключению, что если оно... вышло наружу, быть может от случайности или мгновенной раздражительности, то оно уже давно зачато и долго зрело в чьей-либо мысли..., но некоторые идеи..., брошенные народу как бы лозунги, придают ему характер, для наименования которого должно бы прибегнуть к революционной номенклатуре Запада...»2. Восстание было подавлено войсками и местным дворянством. Более 40 участников его было сослано. Крестьянские движения в этот период происходили и в других районах. Так, в том же 1857 г. произошло восстание крестьян в Имеретии, в Амаглебском и Багдадском районах, ставившее своей целью освобождение от феодальной зависимости; оно было подавлено также с помощью войск. Характеризуя обстановку, сложившуюся в Грузии накануне отмены крепостного права, грузинский писатель и общественный деятель Н. Николадзе писал в «Колоколе»: «Еще до знаменитых «рескриптов», первые списки которых появились в конце 1857 г., грузинские крестьяне принялись не за манифестации, а просто-напросто за вооруженное обнаружение недовольства крепостным правом... Крестьяне же нимало не скрывали, 1 К. Бороздин. Закавказские воспоминания. СПб., 1885, стр. 171. 2 «Акты Кавказской археографической комиссии», т. XII, № 180, стр. 253—254. 327 что единственная причина их восстания есть крепостное право и единственная цель — его уничтожение. Когда же в начале 1858 г. разнеслась весть об освобождении, эта новость подлила масла в огонь и довела крестьянское движение до чудовищных размеров»1. Вскоре после опубликования «Положений 19 февраля 1861 г.», в марте того же года, Александром II было предложено наместнику Кавказа князю А. И. Барятинскому начать подготовку отмены крепостного права. Спустя некоторое время последовало «высочайшее повеление» об организации дворянских комитетов для подготовки проекта реформы. Проекты грузинского дворянства, идеологом которого являлся Д.