1.мифологическое мироворзерие........ а)опирается на жизненный опыт. б) имеет в основе истину Божественного откровения. в)основывается на художных переживаниях и общкественных илюзиях г)строится на рационально-теоретическом осм...
Обществознание
1.мифологическое мироворзерие........ а)опирается на жизненный опыт. б) имеет в основе истину Божественного откровения. в)основывается на художных переживаниях и общкественных илюзиях г)строится на рационально-теоретическом осмыслении мира
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю и (в,г) правельные. Но больше на Г, мистика это попытка понять мир и осмыслить неопознанное...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык