1.мифологическое мироворзерие........ а)опирается на жизненный опыт. б) имеет в основе истину Божественного откровения. в)основывается на художных переживаниях и общкественных илюзиях г)строится на рационально-теоретическом осм...

Обществознание
1.мифологическое мироворзерие........ а)опирается на жизненный опыт. б) имеет в основе истину Божественного откровения. в)основывается на художных переживаниях и общкественных илюзиях г)строится на рационально-теоретическом осмыслении мира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю и (в,г) правельные. Но больше на Г, мистика это попытка понять мир и осмыслить неопознанное...
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