1)в чем секрет успешных предпринимателей, успешных людей? а) четкое представление ??елей б) неуемное желание достичь поставленных целей в)большая работоспособность г) все вместе взятое 2)Какие из нижеприведенных инструментов мо...

Обществознание
1)в чем секрет успешных предпринимателей, успешных людей? а) четкое представление ??елей б) неуемное желание достичь поставленных целей в)большая работоспособность г) все вместе взятое 2)Какие из нижеприведенных инструментов можно назвать инвестициями ? а)акции б)финансовые вложения в капитал для открытия своего дела в) недвижимость г)все вышеперечисленные 3) личная финансовая безопасность и благополучие зависит от а) уровня дохода б)от вклада и сбережений в)от уровня расходов г)от превышения уровня доходов над уровнем расходов 4) конкурентные преимущества при трудоустройстве а) образование б) опыта работы в)квалификация г) все вышеперечисленные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г,Б,Г,Б. Думаю так верно ответил
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