Русский язык 4 класс сочинение первый снег очень прошу помогите!!!

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Первый снег. Каждый год в дни зимы выпадает снег иногда он выпадает по 3-4 раза . Но самый первый снег приносит больше всего эмоций . В этом году первый снег выпал очень рано и никто его не ждал . это было обычное холодное утро я выглянул(а) в окно и увидел - что на улице сказка , которую просто нельзя описать словами . Всё вокруг белое и блестящее , на деревьях белая ткань, это выглядело безумно красиво . Когда я вышел(а) на улицу я был потрясен(а) . На улице ребята радостно бегали , взрослые хоть и скрывали свою радость , но в их глазах было огромное море восхищения . Первый снег , выпадает каждый год и все равно безумно радует и взрослых и детей.