Русский язык 4 класс сочинение первый снег очень прошу помогите!!!
Русский язык
Русский язык 4 класс сочинение первый снег очень прошу помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый снег. Каждый год в дни зимы выпадает снег иногда он выпадает по 3-4 раза . Но самый первый снег приносит больше всего эмоций . В этом году первый снег выпал очень рано и никто его не ждал . это было обычное холодное утро я выглянул(а) в окно и увидел - что на улице сказка , которую просто нельзя описать словами . Всё вокруг белое и блестящее , на деревьях белая ткань, это выглядело безумно красиво . Когда я вышел(а) на улицу я был потрясен(а) . На улице ребята радостно бегали , взрослые хоть и скрывали свою радость , но в их глазах было огромное море восхищения . Первый снег , выпадает каждый год и все равно безумно радует и взрослых и детей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Обществознание
1)в чем секрет успешных предпринимателей, успешных людей? а) четкое представление ??елей б) неуемное желание достичь поставленных целей в)большая р...
Обществознание
1.мифологическое мироворзерие........ а)опирается на жизненный опыт. б) имеет в основе истину Божественного откровения. в)основывается на художных ...
Окружающий мир