Краткий пересказ по и истории 7 класс "Путь к парламентской монархии" пожалуйста ??рошу вас помогите

Гость: Гость:

1.Движение протеста. не все одобряли реформы парламента.было два движения протеста -левеллеров(Джон Либерн 1614-1657) и диггеров(Джерард Уинстенли) требования Лильберна:уничтожение власти короля и палаты лордов,передача верховной власти палате общин,ответственность палаты общин перед народом,ежегодные выборы в парламент,всеобщее изберательское право,веротерпимость,признание равных прав всех членов общества. 2.1653 г.Кромвельс отрядом мушкетеров вошёл в здание парламента и разогнал депутатов. 1651 г.-Навигационный акт 1660 г-распад республики больше не знаю