Написати дискусійний діалог 8-10 реплік!

Гость: Гость:

Аля грюкнула кімнатними дверима й притулила долоні до гарячих щік: -Ой,як соромно!Як негарно вийшло! Ще місяць тому вона надумала вишити рушничка для бабусі,до її дня народження.І нитки підібрала,і рушничок білий знайшла,і навіть перший хрестик зробила.А потім їй перехотілося вишивати. Вона відклала роботу й подумала що завтра дошиє,назавтра часу в неї не було а згодом вонай забула про вишивку.Їй здалось що рушничок давно уже стоїть вишитим. Настало день народження Бабусі,всі її красиво привітали а Аля подарувала подарунок,коли бабуся відкрила подарунок побачила рушничок з одним хрестиком і вона запитала: -Що це? -Це...це.. вишитий рушничок...-ледви вимовила Аля А тато глянув на Аля й промовив -Ех ти!!! тоді Аля в тікла у свою кімнату -Ох,як це не красиво вийшло! подроху дівчинка заспокоїналя.І думала що її потім покличуть до столу,вона чекала-чекала та все марно! І раптом Аля сказала: -Тови такі??? -Тобі я сплету вам цілісіньких сто хрестиків!!! -егеж цілих сто Першої миті Аля зраділа що хтось за нею прийшов но той голов був несхочий на маминий,татовий,дідусевий,бабусевий і на знайомих людей їй і вона запитала: -Хто тут?? Та ні хто не відповів