Кто создал алфавит наш русский это ....................ну угодайте!!!!!!!

Литература
Кто создал алфавит наш русский это ....................ну угодайте!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кирилл и медофей создатели русского алфавита
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