Поделись своими воспоминаниями:напиши сочинение на одну из тем: lt;lt;первый снегgt;gt;,lt;lt;первое дыхание зимыgt;gt;,lt;lt;снежинкаgt;gt;,lt;lt;летящие снежинкиgt;gt;,lt;lt;песня снежинкиgt;gt;.

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Как же это здорово: наблюдать за танцем снежинок, кружащих в воздухе, наполненном первым дыханием зимы! В детстве мне всегда нравилось наблюдать за снегопадом, а после, тепло одевшись, натянув шарф на нос, выбегать на улицу и ловить падающие снежинки ртом. А Вы пробовали снежинки на вкус? Снегопад - это традиция, без которой нельзя жить. Мы живем от снегопада до снегопада, потому что именно снегопад извещает нас о новом году в нашей жизни, земля укрывается белоснежным покрывалом и мы, как дети, радуемся белому полотну. В моем детстве остались воспоминания о снеге: как мы с ребятами лепили снеговика, как плакали, когда злые мальчишки сломали наше творение, как любили кататься с горы, и как жаловались мамам о синяках после падений. У меня зима ассоциируется со сказкой. Выходишь на улицу и попадаешь в новый, белый сказочный мир, который придает ощущения праздника, перемен, теплых семейных вечеров. Летом мы все ждем зиму, а зимой - лето, не так ли?) Но каждое время года замечательно по-своему и от нас зависит лишь разглядеть эту красоту.