Определите число молекул, атомов и электронов,содержащихся в а) 3,5 кг азота, б) 5,2 г ??рома.

Химия

Определите число молекул, атомов и электронов,содержащихся в а) 3,5 кг азота, б) 5,2 г ??рома.

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