Определите число молекул, атомов и электронов,содержащихся в а) 3,5 кг азота, б) 5,2 г ??рома.
Химия
Определите число молекул, атомов и электронов,содержащихся в а) 3,5 кг азота, б) 5,2 г ??рома.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число атомов? а) число молекул-3500:14=250 число электронов-7 б) число молекул-5,2:52=0.1 число электронов-24
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