У каждого марсиана по 4 руки.десять марсиан построились в шеренгу,и каждый взял со??еда за руку.Сколько рук остались свободными. 1)22. 2)20. 3)24. 4)18. срочно надо даю 8 баллов
Математика
У каждого марсиана по 4 руки.десять марсиан построились в шеренгу,и каждый взял со??еда за руку.Сколько рук остались свободными. 1)22. 2)20. 3)24. 4)18. срочно надо даю 8 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 40 рук, т.к. крайние "потратили" только одну реку, то сумма всех занятых рук - 18. Ответ: 22
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