У каждого марсиана по 4 руки.десять марсиан построились в шеренгу,и каждый взял со??еда за руку.Сколько рук остались свободными. 1)22. 2)20. 3)24. 4)18. срочно надо даю 8 баллов

Математика

У каждого марсиана по 4 руки.десять марсиан построились в шеренгу,и каждый взял со??еда за руку.Сколько рук остались свободными. 1)22. 2)20. 3)24. 4)18. срочно надо даю 8 баллов

Автор: Гость