Дорисуй схему чтобы соответствовала выражению 76-20-20

Математика
Дорисуй схему чтобы соответствовала выражению 76-20-20
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Гость:
Какую схему куда зачем почему
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