Помогите найти корень уравнения, спасибо зараннее! 10-x•x=1
Математика
Помогите найти корень уравнения, спасибо зараннее! 10-x•x=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-х^2=1 х^2=10-1 х^2=9 |х|=3 либо х=3 либо х=-3
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