Геометрия найдите одинаковые треугольники и докажите что они равны

Геометрия
Геометрия найдите одинаковые треугольники и докажите что они равны
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рис 2 по первому признаку равенства треугольников
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