Найти высоту равнобедренного треугольника, если стороны равны 17 см. основание 16 с??.
Геометрия
Найти высоту равнобедренного треугольника, если стороны равны 17 см. основание 16 с??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота в равнобедренном треугольнике и биссектриса и медиана, значит половина основания равно 8 см. и по теореме пифигора находим высоту h-высота,a-половина основания(8см),b-боковая сторона.(17 cm) h^2=b^2-a^2 h=кореньb^2-a^2 h=15
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