Найти высоту равнобедренного треугольника, если стороны равны 17 см. основание 16 с??.

Геометрия
Найти высоту равнобедренного треугольника, если стороны равны 17 см. основание 16 с??.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота в равнобедренном треугольнике и биссектриса и медиана, значит половина основания равно 8 см. и по теореме пифигора находим высоту h-высота,a-половина основания(8см),b-боковая сторона.(17 cm) h^2=b^2-a^2 h=кореньb^2-a^2 h=15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
4 тапсырма. помогите
Ответить
Українська мова
Твір опис на тему село майбутнього
Ответить
Физика
Чему равны температуры плавления и кристаллизации олова?
Ответить
Математика
Как найти площадь равнобедренного треугольника если равнобедренные стороны=5, а угол прилежащий к основанию =30•
Ответить
Геометрия
Геометрия найдите одинаковые треугольники и докажите что они равны
Ответить