Пользуясь словами для справок подберите к перечисленным жаргонизмом общеупотребительные синонимы.тачка, предки,ботаник, слинять ,фанера, прикол ,бабки, клава
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Пользуясь словами для справок подберите к перечисленным жаргонизмом общеупотребительные синонимы.тачка, предки,ботаник, слинять ,фанера, прикол ,бабки, клава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тачка - автомобиль, предки - родители,ботаник - отличник, слинять - уйти, фанера - фонограмма, прикол - шутка ,бабки - деньги, клава - клавиатура
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