Пользуясь словами для справок подберите к перечисленным жаргонизмом общеупотребительные синонимы.тачка, предки,ботаник, слинять ,фанера, прикол ,бабки, клава

Русский язык
Пользуясь словами для справок подберите к перечисленным жаргонизмом общеупотребительные синонимы.тачка, предки,ботаник, слинять ,фанера, прикол ,бабки, клава
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тачка - автомобиль, предки - родители,ботаник - отличник, слинять - уйти, фанера - фонограмма, прикол - шутка ,бабки - деньги, клава  - клавиатура
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
4) Что такое местное самоуправление и чем оно занимается?
Ответить
Математика
В ходе исследования были опрошены 200 человек. Оказалось, что 65% опрошенных живут в ??ороде, 15% — в поселке и остальные — в деревне. Сколько опро...
Ответить
Русский язык
Как проверить слово стерпеть
Ответить
Алгебра
Помогите плииииииизззззз!!!!!Прошу!!!
Ответить
Математика
Помогите решить уровнение А-5/9=2/9 дроби
Ответить