B^3-5b^2-4b+20 _____________ =0 b^2-25
Алгебра
B^3-5b^2-4b+20 _____________ =0 b^2-25
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У числовой сороконожки произвидение номеров ботинок каждой пары равно числу,записанному на соответствующей майке.
Русский язык
Пользуясь словами для справок подберите к перечисленным жаргонизмом общеупотребительные синонимы.тачка, предки,ботаник, слинять ,фанера, прикол ,ба...
Математика
В ходе исследования были опрошены 200 человек. Оказалось, что 65% опрошенных живут в ??ороде, 15% — в поселке и остальные — в деревне. Сколько опро...
Русский язык