В правильной шестиугольной призме A...F1, все ребра которой равны 1, найдите угол меж??у прямыми AB1 и BC1 Распишите все, пожалуйста.

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Эту задачу можно решить двумя способами6 -1) геометрическим (он проще), - 2) векторным. 1) Перенесём отрезок ВС1 в точку А. Точка С1 попадёт в точку О1 - центр верхнего основания., Получим равнобедренный треугольник АО1В1. Стороны АО1 = ВС1 = АВ1 = √2. Сторона О1В1 как радиус описанной окружности равна стороне и равна 1. Косинус угла О1АВ1 находим по теореме косинусов: