6 прредложения с чеслительними содержащие интересние факти
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6 прредложения с чеслительними содержащие интересние факти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Второй спутник Юпитера - Европа. 2. В русской математической литературе ноль не является натуральным числом, а в западной, наоборот, принадлежит ко множеству натуральных чисел. 3. Во французском языке числа 70, 80 и 90 называются соответственно "шестьдесят и десять", "четырежды двадцать" и "четырежды двадцать и десять". То же касается и производных от этих чисел. А вот в бельгийском французском языке все как у всех. 4. На циферблатах с римскими цифрами четвёртый час иногда обозначают как IIII вместо IV. 5. В Италии, кроме привычного для европейцев страха перед числом 13, несчастливым считается также число 17. Возможное объяснение этому кроется ещё в могилах древних римлян, на которых были нередки надписи VIXI, что в переводе означает «Я жил» или «Моя жизнь кончена». Если выразить надпись римскими цифрами, то и получится VI + XI = 6 + 11 = 17. 6. Десять библейских заповедей состоят из 279 слов, американская Декларация о независимости - из 300 слов, а Положение ЕС об импорте карамелек - из 25 911 слов.
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