Риси подібності й відмінності між світло й тіньолюбними рослинами
Биология
Риси подібності й відмінності між світло й тіньолюбними рослинами
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Светолюбивые растения: Листья – равносторонние, узкие блестящие; побеги короткие; есть волоски. Теневыносливые растения: Листья - Двусторонние, широкие, матовые; побеги длинные; волосков нет.Светолюбивые и тенелюбивые растения отличаются между собою как по своей внешней форме, так и по внутреннему строению. При биологическом исследовании были выявлены следующие особенности: У светолюбивых растений кожица не содержит хлорофилла, и устьица находятся на нижней поверхности листа. У Пеларгонии (герань) , фиалки и ряда других растений, есть волоски, которые рассеивают, яркий прямой свет тем самым защищают листья от перегрева В клетках световых листьев много мелких хлоропластов, расположенных вдоль стенок – это объясняет цвет листьев. Листья теневыносливых растений тонкие, клетки и хлоропласты в них крупные.Источник: http://maskaikina.ucoz.ru/index/0-46
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