ПОМОГИТЕ! СРОЧНО!Напишите полный перечень своих социальных статусов, подчеркните предписанные статусы. СПАСИБОООО!
Обществознание
ПОМОГИТЕ! СРОЧНО!Напишите полный перечень своих социальных статусов, подчеркните предписанные статусы. СПАСИБОООО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует 2 вида статусов: предписанный(возраст, национальность, пол) и достигаемый
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