Прочитайте высказывание о языке и речи Объясните как вы их поняли. Спишите первое высказывание провепьте себя знаете ли вы мудрые изречение о русском языке. начинайте их находить и записывать. Дальше, 1 предложение. с русским я...

Русский язык
Прочитайте высказывание о языке и речи Объясните как вы их поняли. Спишите первое высказывание провепьте себя знаете ли вы мудрые изречение о русском языке. начинайте их находить и записывать. Дальше, 1 предложение. с русским языком можно творить чудеса. нет ничего такого в жизни и в нашем сознании чег.о нельзя было бы передать русским словом. наш язык это важнейшая часть нашего поведения в жизни. и потому, как человек говорит,мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело... учиться хорошей речи надо долго и внимательно- прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. сделайте домашнее плиииз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язык является орудием выражения мысли и чувств и служит средством общения людей. Он образует органическое единство с мышлением, поэтому может свидетельствовать об умственном развитии, моральном облике и характере человека. Д.С. Лихачев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык упр 223, 8кл
Ответить
Обществознание
ПОМОГИТЕ! СРОЧНО!Напишите полный перечень своих социальных статусов, подчеркните предписанные статусы. СПАСИБОООО!
Ответить
История
Перескажите библейские предания о Самсоне и Далиле,о Давиде и Галиофе. помогите п??жалуйста
Ответить
Химия
Номер 10 пожжжжж помогитее
Ответить
Математика
Всадник без головы боится простуды, поэтому всегда с собой возит 72 бутылочки с микстурой от насморка. Однажды его лошадь споткнулась, и 4\6 всех б...
Ответить