Прочитайте высказывание о языке и речи Объясните как вы их поняли. Спишите первое высказывание провепьте себя знаете ли вы мудрые изречение о русском языке. начинайте их находить и записывать. Дальше, 1 предложение. с русским я...
Русский язык
Прочитайте высказывание о языке и речи Объясните как вы их поняли. Спишите первое высказывание провепьте себя знаете ли вы мудрые изречение о русском языке. начинайте их находить и записывать. Дальше, 1 предложение. с русским языком можно творить чудеса. нет ничего такого в жизни и в нашем сознании чег.о нельзя было бы передать русским словом. наш язык это важнейшая часть нашего поведения в жизни. и потому, как человек говорит,мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело... учиться хорошей речи надо долго и внимательно- прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. сделайте домашнее плиииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язык является орудием выражения мысли и чувств и служит средством общения людей. Он образует органическое единство с мышлением, поэтому может свидетельствовать об умственном развитии, моральном облике и характере человека. Д.С. Лихачев
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