К20 - К2SO4 - KCL - K - K2O - KOH - K2S - KNO3 Помогите пожалуйста!
Химия
К20 - К2SO4 - KCL - K - K2O - KOH - K2S - KNO3 Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2O+H2SO4=K2SO4+H2O K2SO4+BaCl2=2KCl+BaSO4 KCl=K+Cl- 4K+O2=2K2O K2O+H2O=2KOH 2KOH+H2S=K2S+2H2O K2S+2HNO3=2KNO3+H2S
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