Из какого произведения взят этот отрывок и кто его автор
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Из какого произведения взят этот отрывок и кто его автор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр Пушкин: Сказка о царе салтане
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