Положение индийских ткачей и состояние крестьянской общины в середине 19-ого века...? Помогите пожалуйста Срочно!!!

Гость: Гость:

Актуальность. Исторический опыт представляет собой неисчерпаемый источник ценнейшей информации конкретно исторических примеров. Если речь идет о внешнеполитической деятельности Англии, то можно с уверенностью сказать, что на основе этих примеров можно в какой-то мере приблизиться к пониманию современной внешней политики и в определенных случаях и предсказать, спрогнозировать принципиальные направления её развития в будущем.Деятельность английской Ост-Индской компании тем актуальна, что, во-первых, это была частная компания, которая не только торговала, но и присоединяла к своим торговым факториям индийские земли, создавая особое государственное объединение. Во-вторых, на этих территориях она внедряла свои методы управления, иногда совершенно новые (субсидиарные договоры и сипайские войска).В-третьих, эта компания в скором времени превратилась в нечто вроде государства, проводившего свою собственную независимую не от кого политику, лишь в конце XVIII в. правительство Англии стремилось хоть как-то контролировать деятельность компании, что вызывало конфронтацию меду правительством Англии и компанией.Кроме того, служащие компании проводили и распространяли элементы западной культуры и образования, тем самым способствуя вестернизации Индии. На сегодняшний день из всех стран Востока лишь Япония и Индия обладают наиболее развитой и действенной парламентской системой и демократическими институтами, и немаловажную роль в этом сыграла деятельность Ост-Индской компании.Ост-Индская компания посредством своей политики, деятельности своих служащих внедряла в Индии принципы частной собственности, современные нормы управления, европейскую светскую внекастовую систему образования, отстаивали отмену каст или хотя бы уничтожение феодальных норм в быту, экономике, политике.