Помогите, пожалуйста найдите множество значений функции y=cos(x+п/6)+7 алгебра 10 класс
Алгебра
Помогите, пожалуйста найдите множество значений функции y=cos(x+п/6)+7 алгебра 10 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E : [6;8] множество значений,а значит ,бесконечное множество решений
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