(8,5-5/8*2,4)*0,45=(7/15-8/15)*2 11/17*(2 3/22-2/55)*0,6 Помогите прошу я не поняла
Математика
(8,5-5/8*2,4)*0,45=(7/15-8/15)*2 11/17*(2 3/22-2/55)*0,6 Помогите прошу я не поняла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8,5-5/8*2,4)*0,45=3,15 1)5/8*24/10=3/2=1,5 2)8,5-1,5=7 3)7*0,45=3,15 (7 /15-8/15)*2 11/17*(2 3/22-2/55)*0,6=9/850 1)7 /15-8/15=-1/15 2)2 3/22-2/55=2 15/110-4/110=2 11/110=2 1/10 3)1/15*2 11/17=1/15*45/17=3/17 4)3/17*1/10=3/170 5)3/170*6/10=9/850
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