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(1/y+ 1/x+y)*x^2 - y^2 упростить
Алгебра
(1/y+ 1/x+y)*x^2 - y^2 упростить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х^2+ху+х^2у^2-у^ ______________ у
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