1. Який із наведених проміжків є розв'язком нерівності 18 lt; 13 – 2х? А) (– ∞; –2,5); Б) (??? ∞; 2,5]; В) (– 2,5; +∞); Г) (2,5; +∞). 2. Яка з наведених нерівностей рівносильна нерівності 3х – 2 gt; 2(6+5х)? А) х gt;2 ; Б) х...

Алгебра

1. Який із наведених проміжків є розв'язком нерівності 18 lt; 13 – 2х? А) (– ∞; –2,5); Б) (??? ∞; 2,5]; В) (– 2,5; +∞); Г) (2,5; +∞). 2. Яка з наведених нерівностей рівносильна нерівності 3х – 2 gt; 2(6+5х)? А) х gt;2 ; Б) х lt;–2 ; в ) х lt;7 ; т ) х gt;7

Автор: Гость