1. Исправьте грамматические ошибки в следующих предложениях. Укажите номера предложений, в которых ошибка является результатом : 1) неправильного употребления местоимения; 2) неправильного употребления деепричастного оборот...

Гость: Гость:

1) Больной просил сестру налить ЕМУ воды.(местоимение)2) Когда выяснилось, что объем производства уменьшился, возник вопрос о причине этого. (производитель действия в деепричастии и сказуемом должен быть одним и тем же)3) Сегодня состоится собрание для участников отстрела лиц и для лиц, ответственных за это мероприятие.(порядок слов) В последнем предложении - другая ошибка: Уголок отдыха был создан благодаря разрешениЮ администрации