1. Исправьте грамматические ошибки в следующих предложениях. Укажите номера предложений, в которых ошибка является результатом : 1) неправильного употребления местоимения; 2) неправильного употребления деепричастного оборот...
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1. Исправьте грамматические ошибки в следующих предложениях. Укажите номера предложений, в которых ошибка является результатом : 1) неправильного употребления местоимения; 2) неправильного употребления деепричастного оборота; 3)нарушения порядка слов в предложении. Больной просил сестру налить себе воды. Выяснив, что объём производства уменьшился, возникает вопрос о причине этого. Сегодня состоится собрание участников отстрела волков и лиц, ответственных за это мероприятие. Уголок отдыха был создан благодаря разрешения администрации.
Ответ(ы):
Гость:
1) Больной просил сестру налить ЕМУ воды.(местоимение)2) Когда выяснилось, что объем производства уменьшился, возник вопрос о причине этого. (производитель действия в деепричастии и сказуемом должен быть одним и тем же)3) Сегодня состоится собрание для участников отстрела лиц и для лиц, ответственных за это мероприятие.(порядок слов) В последнем предложении - другая ошибка: Уголок отдыха был создан благодаря разрешениЮ администрации
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