1)Из чисел от 10 и 30 выпишите числа,кратные числу 2.Какие цифры у этих чисел. будут по??ледователями? 2)Из чисел от 10 и 40 выпишите числа,кратные числу 5.Какие цифры у этих чисел будут. последними? 3)Какие из чисел 146,160,21...

Математика

1)Из чисел от 10 и 30 выпишите числа,кратные числу 2.Какие цифры у этих чисел. будут по??ледователями? 2)Из чисел от 10 и 40 выпишите числа,кратные числу 5.Какие цифры у этих чисел будут. последними? 3)Какие из чисел 146,160,213,230,381,450 делятся на 10?Какие не делятся?В чём отличие?

Автор: Гость