1)Из чисел от 10 и 30 выпишите числа,кратные числу 2.Какие цифры у этих чисел. будут по??ледователями? 2)Из чисел от 10 и 40 выпишите числа,кратные числу 5.Какие цифры у этих чисел будут. последними? 3)Какие из чисел 146,160,21...
Математика
1)Из чисел от 10 и 30 выпишите числа,кратные числу 2.Какие цифры у этих чисел. будут по??ледователями? 2)Из чисел от 10 и 40 выпишите числа,кратные числу 5.Какие цифры у этих чисел будут. последними? 3)Какие из чисел 146,160,213,230,381,450 делятся на 10?Какие не делятся?В чём отличие?
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4 6 8 10 12 14 16 15 20 25 30 35 160 230 450
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