Объясните пожалуйста, что такое функция в алгебре 7 класс.

Математика
Объясните пожалуйста, что такое функция в алгебре 7 класс.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция-это модель. Определим X, как множество значений независимой переменной // независимая -значит любая.Функция это правило, с помощью которого  по каждому значению независимой переменной из множества X можно найти единственное значение зависимой переменной. // т.е. для каждого х есть один у. Из определения следует, что существует два понятия- независимая переменная (которую обозначаем х и она может принимать любые значения) и зависимая переменная (которую обозначаем y или f(х) и она высчитывается из функции, когда мы подставляем х).НАПРИМЕР у=5+х 1. Независимая -это х, значит берем любое значение, пусть х=3 2. а теперь вычисляем у, значит у=5+х=5+3=8. (у зависима от х, потому что какой х подставим, такой у и получим)Говорят, что переменная y функционально зависит от переменной x и обозначается это следующим образом: y = f (x).НАПРИМЕР.1.у=1/х.            (наз.гипербола)2. у=х^2.          (наз. парабола)3.у=3х+7.         (наз. прямая)4. у= √ х.           (наз. ветвь параболы)Независимая переменная (кот. мы обозначаем х) имеет название аргумент функции. 

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