Русское командование в середине августа 1914 года учитывая просьбу франции

История
Русское командование в середине августа 1914 года учитывая просьбу франции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 августа 1914 года Германия объявила России войну, вскоре превратившуюся в мировую
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