1) Какие детали убеждают тебя в том,что действие в произвеление Твена происходило много лет назад и в другой стране ?? Сказка называется Приключение Тома Сойера
Литература
1) Какие детали убеждают тебя в том,что действие в произвеление Твена происходило много лет назад и в другой стране ?? Сказка называется Приключение Тома Сойера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Одна из деталей что там гек фин жил в бочке (Должно быть тепло по ночам чтобы жить было возможно) . Другая что были острова. это все о том что все происходило в другой стране 2 Это происходило давно потому что не было лодок на маторе . спички недавно появились ( известна из произведения)Пользовались свечой
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