1) Какие детали убеждают тебя в том,что действие в произвеление Твена происходило много лет назад и в другой стране ?? Сказка называется  Приключение Тома Сойера

Литература
1) Какие детали убеждают тебя в том,что действие в произвеление Твена происходило много лет назад и в другой стране ?? Сказка называется  Приключение Тома Сойера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Одна из деталей что там гек фин жил в бочке (Должно быть тепло по ночам чтобы жить было возможно) . Другая что были острова. это все о том  что все происходило в другой стране  2 Это происходило давно  потому что не было лодок на маторе . спички недавно появились ( известна из произведения)Пользовались свечой    
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