1) Какие из чисел 44, 444, 4444, 444444, 555, 5555 делятся на 3? 2) Какие из чисел 81, 818, 8181, 81818, 818181 д??лятся на 9?

Математика
1) Какие из чисел 44, 444, 4444, 444444, 555, 5555 делятся на 3? 2) Какие из чисел 81, 818, 8181, 81818, 818181 д??лятся на 9?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 555 делится на 3 2.81 и 8181 делятся на 9
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