1) Какие из чисел 44, 444, 4444, 444444, 555, 5555 делятся на 3? 2) Какие из чисел 81, 818, 8181, 81818, 818181 д??лятся на 9?
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1) Какие из чисел 44, 444, 4444, 444444, 555, 5555 делятся на 3? 2) Какие из чисел 81, 818, 8181, 81818, 818181 д??лятся на 9?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 555 делится на 3 2.81 и 8181 делятся на 9
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