1) Какие из чисел 44, 444, 4444, 444444, 555, 5555 делятся на 3? 2) Какие из чисел 81, 818, 8181, 81818, 818181 д??лятся на 9?

Математика

1) Какие из чисел 44, 444, 4444, 444444, 555, 5555 делятся на 3? 2) Какие из чисел 81, 818, 8181, 81818, 818181 д??лятся на 9?

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