1 км. - 100м. = 15км. 230м. - 3км. 200м. = 1кг. : 5 = 13кг. * 100 = 2ч. - 30мин. = * (звёздочка это значит умножить)

Гость: Гость:

1 км - 100 м = 1000 - 100 = 900 м 15 км 230 м - 3 км 200 м = 15 230 - 3200 = 12 030 =12 км 20 м 1 кг / 5 = 1000 / 5 = 200 гр 13 кг * 100 = 13 000 * 100 = 1 300 000 = 1 300 кг 2 часа - 30 мин = 120 - 30 = 90 = 1час 30 минут