1. Маша прочитывает книгу за 12 ч, в Миша прочитывает эту же книгу за 36 ч. Во сколько раз скорость чтения Маши больше скорости чтения Миши? 2. Первая бригада выкладывет 13 кв. м/ч кирпичной кладки, а вторая бригада - 39 кв. м...

Математика

1. Маша прочитывает книгу за 12 ч, в Миша прочитывает эту же книгу за 36 ч. Во сколько раз скорость чтения Маши больше скорости чтения Миши? 2. Первая бригада выкладывет 13 кв. м/ч кирпичной кладки, а вторая бригада - 39 кв. м/ч. Во сколько раз быстрее построит стены дома вторая бригада, чем первая? помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость