1. Маша прочитывает книгу за 12 ч, в Миша прочитывает эту же книгу за 36 ч. Во сколько раз скорость чтения Маши больше скорости чтения Миши? 2. Первая бригада выкладывет 13 кв. м/ч кирпичной кладки, а вторая бригада - 39 кв. м...
Математика
1. Маша прочитывает книгу за 12 ч, в Миша прочитывает эту же книгу за 36 ч. Во сколько раз скорость чтения Маши больше скорости чтения Миши? 2. Первая бригада выкладывет 13 кв. м/ч кирпичной кладки, а вторая бригада - 39 кв. м/ч. Во сколько раз быстрее построит стены дома вторая бригада, чем первая? помогите пожалуйста!!!
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Гость:
1. 36 : 12 = 3 ответ : в три раза
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