1 машина-в 2 раза больше чем во 2-й 2 машина- 546кг,что в 3 раза меньше,чем в 3-ей машине Сколько всего везли яблок

Математика

1 машина-в 2 раза больше чем во 2-й 2 машина- 546кг,что в 3 раза меньше,чем в 3-ей машине Сколько всего везли яблок

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