1 машина-в 2 раза больше чем во 2-й 2 машина- 546кг,что в 3 раза меньше,чем в 3-ей машине Сколько всего везли яблок
Математика
1 машина-в 2 раза больше чем во 2-й 2 машина- 546кг,что в 3 раза меньше,чем в 3-ей машине Сколько всего везли яблок
Ответ(ы):
Гость:
1) 564:3=188кг в 3 машине 2)2*546=1092кг в 1 машине 3)188+1092+564=1844кг всего Ответ:1844кг.
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