Помогите коту и собачке собрать "свои" слова. Счастье , печенье , коньки , свинья , льдина , пальцы , друзья , обезьяна , пельмени , муравьи , больше ,пальто

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Помогите коту и собачке собрать "свои" слова. Счастье , печенье , коньки , свинья , льдина , пальцы , друзья , обезьяна , пельмени , муравьи , больше ,пальто

Автор: Гость