В одной банке было 10 соленых огурцов,а в другой 6 огурцов.За обедом съели 4 огурца.С??олько всего огурцов осталось?

Математика

В одной банке было 10 соленых огурцов,а в другой 6 огурцов.За обедом съели 4 огурца.С??олько всего огурцов осталось?

Автор: Гость