В одной банке было 10 соленых огурцов,а в другой 6 огурцов.За обедом съели 4 огурца.С??олько всего огурцов осталось?
Математика
В одной банке было 10 соленых огурцов,а в другой 6 огурцов.За обедом съели 4 огурца.С??олько всего огурцов осталось?
Ответ(ы):
Гость:
10+6=16 это общее кол-во 16-4=12 огурцов осталось
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