В пяницу на каруселях в парке каталось 540человек в субботу 2 раза больше а в воскри??енье на 100человек больше чем в пятницу и субботу вместе сколько чеовек каталось на каруселях в воскрисение реши задачу по дейстиями с краткм...

Математика

В пяницу на каруселях в парке каталось 540человек в субботу 2 раза больше а в воскри??енье на 100человек больше чем в пятницу и субботу вместе сколько чеовек каталось на каруселях в воскрисение реши задачу по дейстиями с краткми пояснениями

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