Корань у слове абпрыскаць

Беларуская мова
Корань у слове абпрыскаць
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень в этом слове "прыск".
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