Определите вид химической связи и тип кристаллической решетки в следующих соединениях:SiO2;H2; CH4; Fe;Na2S;O3; ZnBr2; Si
Химия
Определите вид химической связи и тип кристаллической решетки в следующих соединениях:SiO2;H2; CH4; Fe;Na2S;O3; ZnBr2; Si
Ответ(ы):
Гость:
SiO2-молекулярная кристаллическая Н2-молекулярная кристаллическая(ковалент.неполярная) СН4-ковалент.полярная молекулярная кристаллическая Fe-металлическая Na2s-ионная O3-неполярная ZnBr2-ионная,ионная кристаллическая Si-ковалент.неполярная
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